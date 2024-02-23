المصري " 2005" يواصل انتصاراته ببطولة الجمهورية " ب " ويهزم لافيينا

فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على ضيفه فريق لافيينا بهدف للاشئ ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من عبد الله فوزي ومصطفى فرج وأحمد عادل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 44 نقطة من تسعة عشر مباراة محتلًا المركز الثاني خلف فريق النجوم والذي يحتل المركز الاول برصيد 45 نقطة من عشرين مباراة.

جاءت المباراة حماسية للغاية وحافلة بالندية منذ دقيقتها الأولى وحتى دقيقتها الأخيرة، وتبادل الفريقان السيطرة على منطقة المناورات وسط أفضلية نسبية للمصري الذي ضغط بشدة في الشوط الثاني خاصة بعد تغييرات الكابتن وائل الجبالي والتي تسببت في تكثيف الضغط الهجومي والذي أسفر عن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة محمود أشرف داخل المنطقة ليترجمها عبد الوهاب نادر بنجاح محرزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز النسور بهدف للاشئ وارتفاع رصيدهم للنقطة الرابعة والأربعين.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، زياد تامر ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر ، أحمد رامي ، معاذ صلاح الدين ، أحمد السيد العربي " بركات" لخط الوسط ، محمد أكرم ، صالح فريد ، محمود أشرف لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمود سيد " حمو " ، مهاب وائل لاعب فريق "2007" ، نبيل وائل لاعب فريق " 2008"

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.

