نادر السيد: الأهلي أخطأ برحيل علي لطفي وعواد رقم ١ في الزمالك

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن مصطفى شوبير حارس موهوب ويستحق الدعم، وأن وجوده الى جانب حراس شباب في الفريق تجربة تستحق المساندة، وأن الأهلي أخطأ برحيل علي لطفي نهاية الموسم الماضي.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: علاقتي مع عصام الحضري كانت جيدة للغاية رغم المنافسة الشديدة، ومن الأفضل دائما أن يكون هناك حارس أول ومن بعده بمسافة حارس ثاني.

وأكمل: مصيبة أن يكون لديك ٤ حراس كبار يرغبون في المشاركة مثلما حدث في نادي الزمالك وأعتقد أن محمد عواد هو رقم ١ بالزمالك، ولا افضل سياسة الدور بينهما ولكن يمكن المشاركة وفقا للظروف.