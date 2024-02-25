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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميلان يتعادل إيجابيا مع أتالانتا في قمة الدوري الإيطالي

ميلان وأتالانتا
ميلان وأتالانتا

حسم التعادل الايجابي نتيجة لقاء ميلان وأتالانتا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. 

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وتقدم ميلان بالهدف الأول باقدام رفائيل لياو  في الدقيقة 3 من بداية الشوط الأول، ثم تعادل أتلانتا من ركلة جزاء سددها تيون كومبينرس في الدقيقة 42.

وبهذة النتيجة رفع ميلان رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يأتي أتلانتا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة. 

ولعب ميلان المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي: مينيان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – ثياو– كالابريا.

خط الوسط: لوفتس تشيك – ياسين عدلي – بن ناصر.

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش.
 

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