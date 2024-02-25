الإسكندرية تستقبل فعاليات الملتقى 15 لشباب المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية دكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية من "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد" بجانب حي الأسمرات بالقاهرة.

في كلمتها نقلت دكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، تحية رئيس الهيئة للحضور، موجهة الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة لدعمهما الكامل للمشروع وحرصهما على مساندة الشباب.

وطالبت "موسى" المتدربين باختيار الورش التي تتناسب مع مواهبهم، مشيرة إلى أن هيئة قصور الثقافة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل للشباب في المجالات كافة، على وعد أن تلتقي بهم مرة أخرى في ملتقيات قادمة.

ودعا أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الشباب للاستفادة من الملتقى لكي يكونوا سفراء لمحافظاتهم من خلال نقل خبراتهم لأقرانهم، كما طالبهم بأن يكونوا على تواصل وتفاعل دائم داخل قصور الثقافة، والاستفادة القصوى من عملية التبادل الثقافي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاعر الانتماء والولاء للوطن.

واستهل أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، حديثه مرحبا بالحضور، موضحا أن الملتقى يعد بمثابة فرصة لاكتشاف مواهب الشباب والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توظيف طاقاتهم الإبداعية لبدء مشروعاتهم الصغيرة.

وأضاف "يسري" أن هيئة قصور الثقافة تعمل دائما بكامل طاقتها لدعم الشباب كونهم أساس التغيير، وتقدم خلال الملتقى برنامجا تدريبيا مكثفا يشمل سلسلة من المحاضرات واللقاءات التثقيفية والزيارات الميدانية إلى المناطق الأثرية والتاريخية للتعرف على التراث الحضاري للإسكندرية، بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية المقدمة بمشاركة مدربين وأكاديميين متخصصين في مختلف المجالات.

وأشار مدير ثقافة الشباب أن الملتقى يتضمن أيضا عدة مسابقات ثقافية كدوري الألعاب الشعبية والدوري الثقافي تقدم خلالهما الهيئة جوائز قيمة للفائزين. واختتم حديثه موجها الشكر والتحية لكل من ساهم في خروج هذا الملتقى بصورة مشرفة تليق بهيئة قصور الثقافة.

من ناحيته توجه عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية بخالص الشكر لهيئة قصور الثقافة لاختيار محافظة الإسكندرية لإقامة الملتقى وتحديدا بقصر ثقافة الأنفوشي المعروف عنه تقديم خدمات ثقافية متميزة لجميع الرواد ويعد منارة ثقافية على مستوى المحافظات المصرية. واختتم كلمته مطالبا الشباب بالاستفادة من برنامج الملتقى؛ كونهم العمود الفقري الذي يقوم عليه المجتمع.

أعقب ذلك فقرة للتعريف بالورش الفنية والحرفية المقرر تنظيمها بدءا من غدا الاثنين تحدث خلالها مدربو الورش المتنوعة ومنها ورشة الحكي الشعبي والألعاب الشعبية، الدراما المسرحية، التصوير الفوتوغرافي، أساسيات الغناء والموسيقى، الكتابة الأدبية، المشغولات الجلدية، الحلي، الديكوباچ، الطرق على النحاس، الخيامية، الأركيت، الكونكريت والرسم على الخزف، والديكور.

واختتم اللقاء بتقديم عدد من النماذج الشبابية التي شاركت في ملتقيات سابقة من عدة محافظات منها مطروح، الوادي الجديد، حي الأسمرات بالقاهرة، وجنوب سيناء كمثال حي للمتدربين، خاصة عقب تطور أداء الكثير منهم في مجالات المسرح والتمثيل، وورش المشغولات اليدوية وغيرها، ويعمل البعض منهم حاليا كمساعد مدرب في الملتقيات الثقافية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة بالمحافظات.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى على مدار أسبوع عددا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم الإسكندرية ومنها قلعة قايبتباي، مكتبة الإسكندرية، حديقة أنطونيادس، الكاتدرائية المرقسية، والمساجد الأثرية بالمحافظة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

ويقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية وتستمر فعالياته حتى 3 مارس المقبل