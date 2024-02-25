حريق داخل مكان تصوير مسلسل الكبير أوى.. تحقيقات موسعة

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الي أقوال شهود العيان العاملين في موقع حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى لوقوف علي ملابسات الحريق.

وكان حريق نشب داخل لوكيشين تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ لمكافحة النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنطقة المنصورية دائرة قسم منشأة القناطر وعلي الفور انتقل 3 سيارات تابعة للحماية المدنية الي موقع البلاغ.



تمت السيطرة على الحريق وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيقات.