الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حريق داخل مكان تصوير مسلسل الكبير أوى.. تحقيقات موسعة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الي أقوال شهود العيان العاملين في موقع حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى لوقوف علي ملابسات الحريق.

وكان حريق نشب داخل  لوكيشين تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ لمكافحة النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنطقة المنصورية دائرة قسم منشأة القناطر وعلي الفور انتقل 3 سيارات تابعة للحماية المدنية الي موقع البلاغ.

تمت السيطرة على  الحريق وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة  واخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيقات.

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