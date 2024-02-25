"حياة كريمة" تكرم متطوعى 2023 بنادى الغردقة الرياضى بالبحر الأحمر

نظمت مؤسسة حياة كريمة فرع البحر الاحمر ، حفل تكريم متطوعيها المشاركين في المبادرات الاجتماعيه والخدمية التطوعية بنادى الغردقة الرياضى .

حضر الحفل دكتورة زينب سعيد منسق عام البحر الأحمر و دكتورة ريهام حسين نائب منسق عام البحر الأحمر و أحمد عبدالجابر منسق مدينة الغردقة و محمد الشيخي رئيس مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي واسامة عزت مسؤول التدريب بالمؤسسة ومحمود سالم مسؤول المتطوعين ولفيف من الشخصيات الهامة بمحافظة البحر الأحمر



وبدأ الحفل بالسلام الوطنى وكلمات الحضور من مسؤولي المؤسسة بالمحافظة .



وأشارت دكتورة زينب سعيد ، لأهم إنجازات مؤسسه حياة كريمة بالبحر الأحمر لعام 2023 مثل مبادرة انت الحياة بمدن الغردقة و سفاجا وتوزيع المواد الغذائية و القوافل الطبية وجهود المؤسسة خلال الفترة القادمة قبل شهر رمضان المبارك .

كما تم تكريم المتطوعين المشاركين فى كل فاعليات المؤسسة وآخرها الانتخابات الرئاسية الأخيرة .



جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة أنشئت عام 2016، لتقوم بتقديم المساعدات في المناطق الأكثر احتياجا وكذلك الأسر الأولى بالرعاية، أيضا تعمل على حل مشكلات المجتمع المصري، ووصل عدد المتطوعين فيها إلى 21 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.