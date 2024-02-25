إطلاق منصة إلكترونية تلبي احتياجات المصريين بالخارج.. تقاصيل

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، والذي سيضم منصة تجمع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، ومنتجات الحرف اليدوية المصرية كذلك ومقدمة لمواطنينا المصريين بالخارج

وقالت وزيرة الهجرة، إن المنصة الإلكترونية على تطبيق المصريين بالخارج ستضم جميع الأجهزة الكهربائية والأثاث والاحتياجات المنزلية، بجانب الحرف اليدوية المصرية، متطورة بما يكفى حتى يستفيد منها مواطنينا بالخارج أقصى استفادة ممكنة، وهذه إحدى الخدمات والمميزات التي نعمل على أن تكون ضمن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، ليتمكنوا من خلاله شراء ما يلزم في هذا الشق مع وجود تخفيضات يتم التنسيق لها مع الشركات والعلامات التجارية التي ستتيح منتجاتها على المنصة.

وستعمل المنصة الإلكترونية، على تطويرها شركة wavez التابعة للبريد المصري، و ستعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي في التعرف على احتياجات المصريين بالخارج داخل المنصة، كما أن المنصة ستدعم التعامل بالعملات الأجنبية مع الوضع في الاعتبار شحن وتوصيل المنتجات في التوقيتات المحددة بالداخل أو الخارج، وسيكون ذلك من خلال شركة "وصلها" التابعة أيضا للبريد المصري، وهي إحدى أهم شركات الشحن، والتى تعتمد في أعمالها على خدمات الأونلاين، وإيصال الشحنات إلى مقر العملاء في أي مكان داخليا وخارجيا.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن تكون عمليات استخدام المنصة سهلة وميسرة وتناسب جميع شرائح المصريين بالخارج دون أي تعقيدات، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من هذه الميزة الكبيرة والتي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في عمليات تسوق وشراء مواطنينا بالخارج للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وكل المتطلبات من هذا النوع، وإيصالها لذويهم في مصر بسهولة ويسر وكذلك بأسعار مخفضة.

كما وجهت الوزيرة أن يكون التسجيل على كافة المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمصريين بالخارج، من خلال حساب واحد فقط وهذا أيضا للتسهيل عليهم في استخدام كل هذه المنصات التي تستهدف خدمتهم في المقام الأول، ووجهت سيادتها بسرعة الانتهاء من المنصة في مرحلتها الأولى حتى يتم ضمها للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والمزمع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

