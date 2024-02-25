يساعد علي التركيز.. طريقة عمل سموذي القهوة بالكريمة

سموذي القهوة من المشروبات المنعشة والشهية التي ستساعدك علي الشعور بالتركيز والانتعاش، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره علي خطى المطاعم.

سموذي القهوة

طريقة عمل سموذي القهوة

المقادير:

قهوة سريعة الذوبان : كوب (باردة)

- حليب مكثف محلى : نصف كوب (بارد)

- مكعبات الثلج : كوب

- كريمة الخفق : نصف كوب

- الآيس كريم : نصف كوب (بنكهة الفانيليا)

- صوص شوكولاتة : 2 ملعقة كبيرة (جاهز / للتزيين)

- بندق : 4 ملاعق كبيرة (محمص ومجروش / للتزيين)

- كريمة : نصف كوب (مخفوقة / للتزيين)



طريقة التحضير

ضعي مكعبات الثلج، والقهوة سريعة الذوبان، وكريمة الخفق، والحليب المكثف في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

أضيفي آيس كريم الفانيليا، وأعيدي الخلط جيداً.

صبّي سموثي القهوة في أكواب التقديم، وزينيها بصوص الشوكولاتة، والكريمة المخفوقة، والبندق المجروش، ثم قدميها.