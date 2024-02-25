10 أطعمة يجب التتخلى عنها بعد سن الثلاثين

شارك خبراء التغذية الأمريكيون رأيهم حول الأطعمة التي لا ينبغي أن تكون موجودة في النظام الغذائي للشخص بعد سن الثلاثين، ويقول الخبراء إن استخدامها لا يؤدي إلا إلى تسريع الشيخوخة.

وفقا للعلماء، فإن أحد أكثر الأطعمة القاتلة مع تقدمنا في السن هو السكر، حسبما ذكرت بوابة My Domaine، في حالات نادرة، يمكنك علاج نفسك بالحلويات، ولكن بشكل عام، يجب أن تختفي الأطعمة التي تحتوي على السكر تدريجيًا وما لم يكن من المهم بالطبع أن تبدو طازجًا وشبابيًا ويدمر السكر ألياف الكولاجين والإيلاستين مما له تأثير سيء على حالة الجلد ويساهم في تكوين التجاعيد.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بتجنب تناول الخبز الأبيض والمعجنات ومنتجات الدقيق الأبيض، فكل هذه المنتجات تسرع تكوين رواسب الدهون، والتي تصبح بالفعل أكثر كثافة مع تقدم العمر بسبب انخفاض نشاط التمثيل الغذائي.

كما ينصح خبراء التغذية بتجنب الصلصات، خاصة الكاتشب والمايونيز، ومثل هذه الإضافات إلى الأطباق لا تشبعهم بسعرات حرارية إضافية فحسب، بل تحفزهم أيضًا على تناول الطعام بكميات أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي خبراء التغذية بتناول المعكرونة بحذر بعد 30 عامًا، وغالبًا ما تُسمى المعكرونة بالطبق الصحي؛ يتم قبول استهلاكه في مطبخ البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر من أكثر المأكولات الصحية في العالم ومع ذلك، من المهم التحكم في كمية المعكرونة التي تتناولها ومحتوى السعرات الحرارية للصلصات والمواد المضافة الأخرى، وكذلك جودة المعكرونة نفسها.

وأوضح الخبراء أن الغلوتين الذي تحتوي عليه غالباً ما يتم هضمه بشكل سيئ من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً.

وينبغي أيضًا استبعاد الصودا، وحتى الصودا الخاصة بالحمية، ويمكن للمحليات الصناعية والمكونات الأخرى الموجودة في المشروبات الغازية أن تثير تغيرات ضارة في الجسم، على سبيل المثال، تشكل خطورة على القلب والكبد.

يتم أيضًا تضمين منتجات الحلويات الجاهزة في قائمة المنتجات غير المرغوب فيها، ولا يرى خبراء التغذية خطرا كبيرا في الاستهلاك المعتدل لهذه المنتجات، ولكن كل ما يباع في المتاجر يحتوي على كمية مبالغ فيها من السكر والدهون والمواد المضافة الاصطناعية في تكوينها، وينصح الخبراء إذا كنت تريد الكعك للشاي، قم بإعداده بنفسك.