قريبا.. حقوق المنصورة تناقش" المستجدات القانونية والشرعية لزراعة الأعضاء البشرية"

ينظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة علمية هامة تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية". تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع واشراف الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق

وتنظيم الدكتور علاء التميمى، وكلية كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتستهدف هذه الندوة مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الاعضاء بعد الوفاة، خاصة وان هذا الامر اذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الامراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الاعضاء البشرية.

وستنعقد هذه الندوة فى رحاب كلية الحقوق الاحد الموافق 3 مارس 2024 العاشرة صباحا، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، وسوف يحاضر فيها الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية والدكتور احمد شوقى ابو خطوة، استاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الاسبق والمستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية.