علمني حرفه ورشة تدريبية للأعمال التطريز اليدوي بشباب الدقهلية

نظمت إدارة شباب تمي الامديد بالدقهلية ورشة عمل فنيه تحت عنوان علمني حرفه لاعمال التطريز اليدوي بمركز شباب الربع وتستمر الدورة من أمس الأحد وحتي 29 فبراير الجارى.

بحضورعادل شعلان مدير الادارة، وجيه علي عباس رئيس قسم الشباب، ومحمد يسري الشرقاوي مسئول الشباب، حسين عبد الرازق المدير التنفيذي لمركز شباب الربع، الجهاز التنفيذى بمركز الشباب، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد عادل شعلان مدير الإدارة أن ورش "علمني حرفة" تضم ناتج الدورات التدريبية في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية التي يتم التدريب عليها بمحافظة الدقهليه من خلال الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وأوضح أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية.

واشار الى هدف ورشه العمل اليدويه هو دعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.

يأتي تنفيذ الورشة التدريبية للمهارات الريادية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة ا لشباب والرياضة بالدقهلية.