وكيل تعليم الفيوم تشهد تدريب التحول الرقمي " بيئة مؤسسية آمنة "

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، تدريب التحول الرقمي " بيئة مؤسسية آمنة "فى قاعة مسرح المديرية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بحضور أشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمديرية، وفريق العمل بوزارة الاتصالات، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

ياتى ذلك في إطار التنسيق بين محافظة الفيوم (الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار) ، ومديرية التربية والتعليم بالفيوم (مركز المعلومات)، ووزارة الاتصالات لتنفيذ مجموعة من التدريبات الخاصة برفع كفاءة المعلمين بمدارس المحافظة والتى تهدف إلى تهيئة العاملين والقيادات بالجهاز الإداري بالدولة لمواكبة بيئة العمل الرقمية في ضوء مشروعات التحول الرقمي التى تنفذها الدولة.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم "بيئة مؤسسية أمنة' للمعلمين بمدارس المراكز والقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق ، ومعلمي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة بمحافظة الفيوم ، وذلك بالتعاون مع المعهد الأمنى للتنمية البشرية.

تقدمت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالشكر والتقدير لفريق العمل بالإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ، ووزارة الاتصالات ، ومركز معلومات المديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

زيارات ميدانية لطلاب المدارس الى شركة المياة

من جهه اخرى استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عدد من طلاب مدارس (الشهيد عمرو عيسوي الابتدائيه - مدرسة دكتور صوفي أبو طالب- مدرسة المنشية الصباحية - مدرسة دفنو الاعداديه بنات) بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة .

شملت الزيارات تقديم شرحٍ تفصيلي عن مراحل تنقية المياه بالمحطة، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين وتم استعراض مراحل التنقية، وعرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم التحديات التي تواجه عمليات التنقية.

وأعرب" النجار" عن سعادته بهذه الزيارات، مرحباً بالطلاب، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية المياه، والجهد المبذول في إنتاج المياه، وكذلك نشر ثقافة الوعي المائي. لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من المأخذ مروراً بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع.

وفى وقت سابق أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على ضرورة إلتزام العاملين باستخدام أدوات السلامه والصحه المهنيه داخل كافة مواقع العمل سواء داخل الشركه وخارجها حفاظا على الصحة العامة للعاملين فى تأديه عملهم وتجنبهم لكافة أنواع المخاطر الناجمة عن تنفيذ مهام عملهم .

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