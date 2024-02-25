تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في معرض "Ready to Read" الذي يقام في المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة. يستمر المعرض من 25 فبراير حتى ٧ مارس ٢٠٢٤، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٤ عصرًا عدا يوم الجمعة.

دار الكتب والوثائق تشارك في معرض الكتاب بجامعة القاهرة

دار الكتب والوثائق تشارك في معرض الكتاب بجامعة القاهرة

يعكس المعرض الاهتمام بتنمية المعرفة والثقافة لدى طلاب الجامعة. وتشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد كبير من إصداراتها المتميزة التي تغطي مختلف المواضيع والتخصصات، لتلبية اهتمامات وتطلعات جميع الزوار. وذلك بنسبة خصم تصل إلى ٢٥%.

جاء ذلك في إطار الدور التنويري لوزارة الثقافة المصرية،