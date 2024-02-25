أحمد فؤاد سليم يعيش انتعاشة فنية في رمضان

يعيش الفنان أحمد فؤاد سليم انتعاشة فنية، حيث يشارك فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسلين دفعة واحدة.

حيث ظهر خلال برومو عملين منتظرين ضمن دراما رمضان، بداية بمسلسل بيت الرفاعى مع أمير كرارة، ومن المقرر أن تكون أدواره مفاجأة للجمهور.

أحمد فؤاد سليم من كواليس بيت الرفاعي

تواصل أسرة مسلسل “بيت الرفاعي” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق حتى ينتهوا منه سريعًا للعرض فى ماراثون رمضان 2023.

وكشفت منصة watcit عن صور جديدة من الكواليس جمعت أبطال العمل وسيطرت السعادة على الجميع فى اللوكيشن.

أحمد فؤاد سليم وأمير كرارة وسيد رجب من كواليس بيت الرفاعي

كشف برومو “بيت الرفاعي” بطولة النجم أمير كرارة عن توعد الفنان أحمد رزق أن يكون هو كبير عيلة الرفاعي، الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

كواليس بيت الرفاعي

وكان انتهى النجم أمير كرارة وأبطال مسلسله الجديد "بيت الرفاعى" مؤخرًا من تصوير كافة مشاهد الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن منزل عائلة الرفاعى.

أحمد رزق من كواليس بيت الرفاعي

وروجت منصة Watch it لمسلسل بيت الرفاعى حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنصة بوستر بطل العمل كرارة.

أمير كرارة

وعلقت الصفحة: انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم ماعدا دول الخليج.

أمير كرارة

شخصية أمير كرارة

ويقدم أمير كرارة دور شعبي في إطار تشويقي مليء بالإثارة، ويصور أمير كرارة مشاهده بعدة لوكيشنات من ضمنها مدينة الإنتاج الإعلامي بالحي الشعبي، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال الذي سبق وتعاونا معا في مسلسل “ العائدون” وحققا نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

كواليس بيت الرفاعي

أبطال بيت الرفاعي

ويضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

أمير كرارة

قصة المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أحمد فؤاد سليم من كوالبس المعلم

أبطال المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024.