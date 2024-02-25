مناقشة ديوان "وانت قصاد عينى" بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة اطسا مناقشة لديوان "وأنت قصاد عينى"، للشاعرة إيمان العقيلى الصادر عن دار روافد للنشر والتوزيع ويتكون من 25 قصيدة من شعر العامية، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، أدار اللقاء الأديب عويس معوض رئيس نادي أدب اطسا، وسط حضور عدد كبير من النقاد، المخرجين، وأدباء ومثقفي الفيوم.

استهل اللقاء بأغنية للمطرب والملحن فايد عبد العزيز، تلاها إلقاء عدد من القصائد للشاعرة إيمان العقيلى من ديوانها منها "واحشنى"، أعقبها أبيات شعرية للشاعر صلاح جاهين ألقاها الشاعر سيد لطفى، والذي أثني علي الرومانسية الغير متكلفة فى الديوان قائلا أن الديوان جاء بسيطا في ظاهره عميقا في جرحه، موضحا أن الشعر رسالة بلغة البيئة المعاصرة، تعكس مابداخلنا.

من جانبه ناقش الكاتب الصحفي الدكتور رحاب الدين الهوارى الأستاذ بكلية الإعلام عدد من قصائد الديوان منها قصيدة "ذكرى" وجمال الصور الشعرية بها كأنها أغنية رومانسية، أما البناء والتركيب فيتميز بالتلقائية، كما تحدث الشاعر مصطفى الجارحى عن إستخدام المفردات الشعرية.

وفي كلمته، تحدث القاص عويس معوض عن عنوان الديوان الذي يعطي انطباعا رومانسيا، ونحن أشد ما يكون إلي الرومانسية، وأضاف "معوض" أن جمال الشعر في تضاده، فالشعر الجميل يكون معطياته المترادفات والمتضادات لتبرز ما فيه من جمال، كما أن الديوان يستخدم بحور وموسيقي بسيطة تتماشي مع معطيات الديوان، وتضمن اللقاء عدد من الأغنيات للمطرب والملحن فايد عبد العزيز.

ندوة بعنوان "في رحاب البادية" بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق متصل، عقد نادي أدب البادية باطسا ندوة بعنوان "فى رحاب البادية"، بالساحة الشعبية بقرية المحمودية، شارك فيها الشاعر عصام ياسين والشاعر عيد مؤمن أبو سدير الفايدى، ألقي خلالها الشاعر عصام ياسين قصيدة من وحي البادية، ثم تحدث عن حياة البادية قديما، وأخلاقهم، والعادات والتقاليد فيما بينهم، كما ناقش الشاعر عيد مؤمن عن عادات البادية بعدد من القصائد الشعرية، ثم تحدث حول فض النزاعات فيما بين أهالي البادية عن طريق المجالس العرفية والحكم فيها بالعدل واعطاء الحق لصاحبه.