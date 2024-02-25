السيطرة على حريق في شركة أغذية بالعاشر من رمضان

أخمدت قوات الحماية المدنية بالشرقية، مساء اليوم، على النيران التي اشتعلت في أجزاء من شركة لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، واسفر الحريق عن إصابة شخصين بإختناق، وتم إسعافهما بموقع الحادث.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بشأن ورود بلاغا بنشوب حريق في شركة لإنتاج مواد غذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور، انتقل رجال الشرطة والاسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد 18 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران، والسيطرة على الحريف، قبل امتداده إلى أماكن أخرى بالشركة.

وبالفحص تبين أن الحريق أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق بسيطة، وتم إسعافهما بموقع الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.