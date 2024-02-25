فيلم السيستم.. إيرادات ضعيفة جمعها أمس

حصد فيلم السيستم، بطولة النجم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، نسرين طافش، أمس السبت، إيرادات تخطت حاجز 18 ألفًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

تجسد الفنانة نسرين طافش، في فيلم السيستم، دور امرأة جذابة داخلها عقدة كبيرة من الرجال بعد تجارب حب فاشلة مرت بها، ولكن خلال الأحداث تتخلص من عقدتها بالزواج.

تفاصيل فيلم السيستم

وتدور أحداث فيلم «السيستم» في إطار اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

أبطال فيلم السيستم

يضم فيلم «السيستم» مجموعة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان طارق لطفي تصوير مشاهده في مسلسل العتاولة، والمقرر أن يعرض في رمشان 2024 .

تفاصيل مسلسل العتاولة .. رمضان 2024

يشارك النجمين طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسي.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، بوستر خاص لجميع أبطال العمل، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وأزاحت شاشة Mbc مصر، الستار عن البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة، والذي حصد ألاف المشاهدات في وقت قصير من طرحه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بوسترات العتاولة

كانت كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يشارك ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وضم بوستر مسلسل العتاولة نجوم العمل، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب .

بوسترات العتاولة

روج أحمد السقا لمسلسله الرمضاني العتاولة، من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" توكلنا على الله .. مسلسل العتاولة فى رمضان2024 إن شاء الله.. دعواتكم .. اللي جاي علي العتاولة خسران".

بوستر مسلسل العتاولة

آخر أعمال طارق لطفي

شارك طارق لطفي في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل مذكرات زوج، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وضم كل من عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي وآخرين.