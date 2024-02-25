6 أفلام قصيرة في نادي سينما الأوبرا

فى إطار فعاليات وزارة الثقافة بمختلف مجالات الابداع تعرض دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن انشطة نادى السينما 6 أفلام قصيرة سوف تعرض خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي قائمة الأفلام الست كالآتي

( ندى ) اخراج عادل احمد يحيى ، ساعة الحظر اخراج احمد وفيق، زينة اخراج ايمن عبد الحميد ، من الداخل اخراج رامى الجابري ، جزيرة التوت اخراج خالد منصور، 1+1 اخراج ألاء محمود ويعقبها ندوة للمناقشة بمشاركة عدد من صناع الافلام منهم منال سعد -مصطفى بهجت -أيمن عبد الحميد -احمد وفيق - عادل احمد يحيى ومخرج الوثائقيات أحمد عبد العليم قاسم

وتديرها نورا غنيم وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 28 فبراير على المسرح الصغير