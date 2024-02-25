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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

6 أفلام قصيرة في نادي سينما الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار فعاليات وزارة الثقافة بمختلف مجالات الابداع تعرض دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن انشطة نادى السينما 6 أفلام قصيرة سوف تعرض خلال الأيام القليلة القادمة. 

وتأتي قائمة الأفلام الست كالآتي

( ندى ) اخراج عادل احمد يحيى ، ساعة الحظر اخراج احمد وفيق، زينة اخراج ايمن عبد الحميد ، من الداخل اخراج رامى الجابري ، جزيرة التوت اخراج خالد منصور،  1+1 اخراج ألاء محمود ويعقبها ندوة للمناقشة بمشاركة عدد من صناع الافلام منهم منال سعد -مصطفى بهجت -أيمن عبد الحميد -احمد وفيق - عادل احمد يحيى ومخرج الوثائقيات أحمد عبد العليم قاسم

 وتديرها نورا غنيم وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 28 فبراير على المسرح الصغير

 

 

 

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