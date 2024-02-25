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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهى القائمون على قاعة عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر، جميع التحضيرات لاستقبال المعزيين من الجمهور والأطباء والمسؤولين وأقارب الراحل.

واختار أقارب الراحل قاعة الرزاق بمسجد الشرطة الكائن في منطقة الشيخ زايد؛ لاستقبال أكبر عدد من المعزين بسبب كثرة محبي الراحل.

الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر ..بالصور
الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر ..بالصور
الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر ..بالصور
الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر ..بالصور
الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر ..بالصور
الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عزاء الراحل الدكتور هاني الناظر ..بالصور

وفاة الدكتور هاني الناظر 

والجدير بالذكر توفي الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية اليوم الخميس الماضى ، عن عمر يناهز 74 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، دام لأكثر من 5 أشهر.

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