لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تلتقي رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية

تلتقي لجنة متابعة تنفيذ المخرجات الخاصة بالحوار الوطني والمشكلة من مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الآن، بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف اللقاء إلى التنسيق الكامل بين المجلس والحكومة من أجل تنفيذ المخرجات التي ينتهي إليها المشاركون في الحوار.

يشهد الاجتماع مناقشات حول تنفيذ المخرجات الخاصة بالحوار الوطني في ضوء الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى لـ الحوار الوطني وتشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة والجهات المعنية بتنفيذها وكذلك المدى الزمني المقترح للتنفيذ.

وتتكون اللجنة من الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، الأستاذ عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.