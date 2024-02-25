افتتاح الدورة العربية لكرة القدم الخماسية بجامعة جنوب الوادي

افتتحت اليوم الأحد، منافسات الدورة العربية الـ 18 لكرة القدم الخماسية بجامعة جنوب الوادي، بمشاركة 15 فريقًا من الجامعات المصرية.

وحضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى افتتاح الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم، والتى تنظمها جامعة جنوب الوادى.

وقال الدكتور بدوي الشحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الدورة تقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي في الفترة من 25 وحتى 29 فبراير الجارى.

مشيرًا إلى أنه يشارك في الدورة جامعات بنها – المنيا – الإسكندرية – المنيا الأهلية – سوهاج – المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية – هليوبوليس – المستقبل – عين شمس – حلوان – سيناء – النيل – النهضة – جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، بأن الجامعة حريصه على تنظيم مثل هذه الفاعليات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات.

وزيادة برامج وأنشطة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للممارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات واكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التي تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الطلابية

حضر الافتتاح، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، و الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، والدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الإتحاد المصرى الرياضى للجامعات.

والدكتور عرفة سلامة سكرتير الإتحاد المصرى الرياضى للجامعات، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والدكتور اشرف موسي مدير الدورة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.