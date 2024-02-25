الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. جهاز المنصورة يستكمل القرعة العلنية التكميلية لوحدات مشروع جنة

مشروع جنة
مشروع جنة

يستكمل جهاز المنصورة الجديدة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، غدًا الإثنين، إجراءات القرعة العلنية التكميلية للمتقدمين لحجز شقق مشروع جنة، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، فيما يشهد يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/27، قرعة علنية للأدوار الأرضي والأخير.

وكان انتهى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، من إجراءات القرعة العلنية التكميلية لوحدات الإسكان بمشروعات "سكن مصر للإسكان المتوسط"، لعدد 295 وحدة سكنية، بعدد متقدمين 459.

وأكد جهاز المنصورة الجديدة، أن الحضور اختياري وليس إجباري، إذ يجري الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عقب الانتهاء من إجراء القرعة سواء كان الفائز حاضرا أو لم يحضر، وتقدم للدور الأخير ضمن قرعة سكن مصر 459 شخصا على شقق دور أخير نحو 29 شقة، والدور الأرضي عدد المتقدمين 424 شخصا على 359 شقة.

وأضاف جهاز المنصورة الجديدة، أن القرعة اليوم الأحد لوحدات سكن مصر اليوم الأول لكل الأدوار أرضي وأخير ومتكرر، ويتم إجراء القرعة لوحدات جنة يوم الاثنين 26 فبراير دور متكرر، ويوم الثلاثاء 27 فبراير أرضي وأخير بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة المنصورة القديمة في شارع الجيش مقابل مسجد الزراعيين.

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