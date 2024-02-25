الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهباش: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت دولي.

txt

الهباش: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة فتح الباب لجبهات أخرى

txt

الهباش: ما يحدث في غزة مذبحة ومأساة إنسانية يشهد عليها العالم

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد - إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية، مشددا على أن استمرار العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقمها بأبشع صورة.

وأضاف أن استفزازات المستوطنين الإسرائيليين لم تتوقف ونتوقع أن تستمر خلال شهر رمضان المُبارك ، موضحا أن تلك الاعتداءات لن تمر دون رد فعل فلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تتولى إدارة الشأن الداخلي، بينما شأن السياسة والمفاوضات والمواجهة مع الاحتلال هذا من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس، لافتا إلى أن شكل الحكومة يتغير ولكن الأهداف والرؤى الفلسطينية لا تتغير

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم رام الله والبيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سنجل شمال رام الله. 

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات عين يبرود، وبيتين، ودير دبوان شرق رام الله، وقريتي بلعين وخربثا بني حارث غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة المدخل الرئيسي لبلدة سنجل، وأعاقت حركة المواطنين.

 

 

مواد متعلقة

الهباش: العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الأعراف

الهباش: ما يحدث في غزة مذبحة ومأساة إنسانية يشهد عليها العالم

الهباش: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة فتح الباب لجبهات أخرى

الهباش: ما يحدث في غزة حرب إبادة وهدف الاحتلال تهجير سكان القطاع
الجريدة الورقية