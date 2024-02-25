محافظ الشرقية: التحول الرقمى توفير للتكلفة والوقت والجهد وتبسيط الإجراءات للمستفيدين

شهدت محافظة الشرقية طفرة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الموجودة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة في تطبيق سياسية التحول الرقمى في المعاملات الحكومية الإلكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية لنيل رضا المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، انه تم الإنتهاء من إنشاء وتجهيز عدد كبير من المراكز التكنولوجية المصغرة بمراكز ومدن المحافظة بواقع مركز تكنولوجي بكل وحدة محلية وذلك خلال عامي 2022 - 2023 م بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وأشارت "عبيد" إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ تدريب لجميع العاملين بتلك المراكز التكنولوجية بواقع 11 مركز تكنولوجي مصغر بالوحدات المحلية القروية بنطاق مركز منيا القمح وتم تشغيلها بالفعل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر..

وأضافت المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة أنه جاري تنفيذ تدريب للعاملين بالمراكز التكنولوجية بواقع 16 مركز تكنولوجي مصغر بالوحدات المحلية القروية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس على منظومة الوحدات القروية لخدمات المواطنين وذلك على ثلاث مراحل، لافته انه بالمرحلة الأولى تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية القروية ( السماعنة – قنتير – الديدامون – الغزالي – بني صريد) عن طريق مدربين متخصصين من مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبحضور المختصيين بالدعم الفني بمكتب الإشراف على المراكز التكنولوجية بالديوان العام، وبعد إنتهاء فترة التدريب سيتم التشغيل الفعلي الكامل لتلك المراكز لتصبح جميع الخدمات مميكنة بها و سيتم تنفيذ التدريب علي باقي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية القروية بنطاق مركز فاقوس تباعاً لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين في سرعة انهاء معاملاتهم الحكومية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، قيام المركز بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تحت عنوان "تحت عنوان "ICDL Basic Digital Employee" " الموظف الرقمي " وذلك استكمالاً لجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي داخل محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى التهيئة لإستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها بالإضافة إلى تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وأشار مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية إلى أنه تم ترشيح عدد ١٠٠ من العاملين بالديوان العام ومراكز ومدن وأحياء المحافظة والمديريات الخدمية التابعة لها وذلك لمدة ٢٧ ساعة تدريبية لكل مجموعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لافتاً إلى حصول المرشح للبرنامج علي شهادة دولية معتمدة حال إجتياز الإختبارات النهائية.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة لافتاً إلى أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، دائماً ما يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى بدء تدشين فعاليات برنامج "الثقافة حياة" بالمحافظة والتي تُعد نقطة الإنطلاق الأولى للمبادرة بمشاركة مؤسسة مصر الخير، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور كلٍ من عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، والدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، ومنسق عام مبادرة الثقافة حياة، وأحمد واصف مدير قصر ثقافة الزقازيق، ومحمد سمير مدير الإدارة الفنية بالفرع، ومسؤولى الأنشطة بالفرع وقصر ثقافة الزقازيق.

وأشار مدير فرع ثقافة الشرقية أن مبادرة "الثقافة حياة" تستهدف العمل على دعم العدالة الثقافية عبر إتاحة الثقافة لمختلف فئات المجتمع، واكتشاف الموهوبين في شتى المجالات الثقافية ورعايتهم، وتعزيز الانتماء لدى المواطن المصري ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية وأن المجتمع بلا ثقافة كجسد بلا روح.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية أن مبادرة "الثقافة حياة" ستشمل أنشطتها تقديم عروض مسرحية مناسبة لكافة أفراد الأسرة وذات محتوى ثقافى واجتماعى يعزز القيم الإيجابية، وعروض سينمائية لتنمية الوعي المجتمعي، فضلاً عن الأفلام التسجيلية ذات الصلة بالمحافظة، بالإضافة إلى ورش لبناء قدرات العاملين بالمجال الثقافي، ولاكتشاف الموهوبين وبناء قدراتهم في مجالات الإبداع المختلفة، وإقامة المسابقات الثقافية للتحفيز على تقديم منتج إبداعي فى نهاية كل ورشة، ويراعى فى كافة الأنشطة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة .