مؤتمر كلية آثار جامعة جنوب الوادي يُناقش 30 بحثًا علميًا

قال الدكتور علاء الدين بدوي وكيل كلية الآثار جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المشاركين بمؤتمر الكلية 48 باحثُا، بإجمالي 30 بحثًا فى الآثار المصرية والإسلامية والترميم.



وافتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار جامعة جنوب الوادي تحت عنوان " التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن " والذى تنظمه الكلية في الفترة من 25 الى 26 فبراير الجاري.

أبرز رئيس الجامعة على اهتمام جامعة جنوب الوادي بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم المؤتمرات والفاعليات البحثية والعلمية بما يساهم في تطور البحث العلمي وخدمة المجتمع حيث تعد المؤتمرات البحثية فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات العلمية.

حضور المؤتمر

وقال إن الدراسات الإنسانية جزء اصيل في الجامعة والى أهمية التراث الإنساني وما تركته الأجيال السابقة في مُختلف المجالات الفكرية والتاريخية والأثرية والأدبية والدينية والمعمارية وغيرها فالماضي هو مفتاح الحاضر.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على كلية الآثار في تنظيم هذا المؤتمر العلمي والذي يثري العملية البحثية ويناقش قضايا حالية مرتبطة بالواقع لما تواجهه المعالم الأثرية في العالم العربي من تحديات جمة مثل العولمة والحروب والصراعات المسلحة والمخاطر الطبيعية.

أجندة المؤتمر:

وشكر الدكتور وائل بكرى رشيدي عميد كلية الآثار ورئيس المؤتمر، رئيس الجامعة لرعايته للمؤتمر ودعمه للبحث العلمي والفاعليات البحثية والعلمية بمختلف كليات الجامعة، بما ساهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأضاف أن المؤتمر يتناول التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي والتحديات وكيفية التغلب عليها وذلك من خلال 30 ورقة بحثية لعلماء الآثار من مصر، العراق ، سوريا، والجزائر من خلال ثلاثة محاور رئيسية (الآثار المصرية القديمة، الآثار الاسلامية، ترميم وصيانة الآثار).

تضمنت فعاليات افتتاح المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن المعمل البحثي "2" بمبنى الكلية والذى تم افتتاحه ضمن فعاليات المؤتمر، وإهداء درع المؤتمر لرئيس الجامعة ونائبه الدكتور محمد سعيد.

شهد فعاليات الافتتاح عمداء ووكلاء كلية الآثار السابقين والحاليين ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس والمشاركين بالمؤتمر وحشد طلابي.