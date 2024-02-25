غداً.. قطع المياه عن قرى سمسطا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ لتطهير محطة مياه بني حلة مركز سمسطا، مما يترتب عليه قطع المياه عن قرى (بني حلة، كفر على، منشأة أبو مليح، عزبة أبوحديد)" غداً الاثنين " 26 فبراير الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،فأنها تناشد المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.