تأجيل محاكمة شيخ بلد وموظف بتهمة قتل جارهما

أمرت محكمة جنايات المنيا، تأجيل محاكمة شيخ بلد قرية كفر أبوالعمودين وموظف بمكتب تموين بني مزار، والمتهمان بقتل شخص آخر بأعيرة نارية، بسبب خلافات قديمة، لليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل.

كان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، في أكتوبر الماضي، بإطلاق أعيرة نارية، بقرية كفر أبوالعمودين بمركز بني مزار، انتقلت فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف، وتبين مقتل ( م.ن.ح – 45 سنة)، عامل، ومقيم بالقرية، متأثرا بطلق ناري، واتهم بقتلة ( ت.ف.م – 58 سنة- شيخ البلد)، و( ح.م.ن – 45 سنة)، موظف بمكتب تموين، لخلافات قديمة.\

تم القبض على المتهمان والسلاح المستخدم، مسدس مششخن، وثماني طلقات، كانت بحوزتهما.