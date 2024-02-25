مركز الملك سلمان يوقع اتفاقيتين لتعزيز الرعاية الصحية للسودانيين

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة صندوق إعانة المرضى في السودان لتوفير أجهزة طبية لمستشفيات الأطفال في السودان.



ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير العام للصندوق الدكتور كمال الدين يعقوب محمد، وذلك بمقر المركز في الرياض.



وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أن الاتفاقية تهدف إلى توفير أجهزة طبية في مستشفى كسلا ومستشفى الأبيض بالسودان، لسد النقص الكبير بالأجهزة والحد من الوفيات، يستفيد منها 100 ألف فرد مباشر، و100 ألف فرد غير مباشر.



وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي السوداني والارتقاء بخدماته.



وفي إطار متواز، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك في جمهورية لبنان، بقيمة مليون و 308 آلاف دولار أمريكي.

ومثّل الجانبان في التوقيع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور معاوية حرصوني، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي والأدوية للاجئين السوريين في بلدة عرسال وريفها والمواطنين اللبنانيين، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات، ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ HIV/STI المتعلقة بالأمراض المعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية.

وأضاف المعلم أن الاتفاقية ستسهم أيضًا في تعزيز أساليب التغذية الصحية وقياس وزن وطول الأطفال، والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، وتقديم الدعم النفسي للأطفال من أصحاب الإعاقة الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم في الوصول إلى المراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة، يستفيد منها 100.083 فردا.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة اللاجئين والمحتاجين أينما كانوا.