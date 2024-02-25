عاجل
عمليات بحث مكثفة لانتشال جثامين ضحايا معدية نكلا الغارقة بالجيزة.. صور
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لجلسة 26 فبراير لحضور المتهم.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر قشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر أله حادة لسرقة المجني عليه نجل لاعب الزمالك السابق، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، في قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر قشمير والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشف أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن نجل لاعب الزمالك عمر قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله أله حادة- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ألة حادة بغير ترخيص.

مواد متعلقة

القبض على تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى عابدين

حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قريبًا.. فيديو

ورشة عمل بعنوان "برامج تعزيز الهوية الوطنية" بمديرية شباب الدقهلية

الجريدة الورقية