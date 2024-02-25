صيد 2012 يفوز على جيبنيس.. وصيد 2013 يهزم برطس فى دورى منطقة الجيزة

حقق فريق 2013 لكرة القدم بصيد الدقى فوزاً كبيراً على فريق برطس بنتيجة 10 / صفر، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد فى دورى منطقة الجيزة،ليواصل الفريق تصدره والاقتراب من حصد البطولة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين عمر محمود،اياد هيثم،ادهم عاشور،على مطر،مالك عبده،عبد الرحمن مصطفى،ياسين عمرو،عبد الرحمن محمد،يحى ياسر،على الشاذلى،ادم ايهاب،اسماعيل ابراهيم،ياسين ابو بكر،عبد الرحمن عمرو،اسر طارق،اياد اسامة،على عادل،سيف الدين نادر،يحى شريف،ياسين هشام،محمد حسام،ياسين فاروق،يوسف اسلام.



الجهاز الفنى والادارى:

جمال عبد الخالق مدير قطاع البراعم والاكاديمية، يوسف مقبول نائب مدير القطاع، رامى على ذكى مدير ادارى قطاع البراعم ، كريم عبد الخالق مدير فنى ، احمد مصطفى مدرب حراس، محمد صالح ادارى، دكتورعمرو كرم علاج طبيعى ، سلامه عبد المنعم خدمات معاونه.

صيد 2012 يفوز على جيبنيس بخماسية نظيفة فى دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

استطاع فريق 2012 لكرة القدم بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق جينيس بخماسية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الصيد فى دورى منطقة الجيزة،ليحافظ الفريق على صدارة جدول المسابقة ويقترب من حصد لقب البطولة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين سليم عزت،يوسف رامى،محمد صلاح،حسن محمد،احمد اشرف،كريم عيد،اسر طارق،مالك محمود،عمر ايمن،على رضا،كريم احمد،مالك احمد،زين الدين احمد،تقى الدين محمد،عمر اسامة،ادم عمرو،يوسف محمود،ايمن احمد.



الجهاز الفنى والادارى:

جمال عبد الخالق مدير قطاع البراعم و الاكاديمية ، يوسف مقبول نائب مدير القطاع ، رامى على زكى مدير ادارى قطاع البراعم ، عصام هلال مدير فنى ، شريف حسنى مدرب حراس، احمد حنفى ادارى ،دكتورعمرو كرم علاج طبيعى ، ابراهيم احمد خدمات معاونه.