أسعار الكتاكيت اليوم الأحد من أرض المزرعة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد.. شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد بأرض المزرعة، استقرارًا، على مستوى أغلب الانواع بالرغم من ارتفاع سعر الكتكوت البلدي، والذي سجل سعره نحو 9 جنيهات، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 11.75 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في المزرعة والاسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد

الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 30.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 9 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 11.75 جنيه.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القصبي للاستثمار 35 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 39.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة أمات للدواجن 35 جنيهًا «روص_IR».

سعر الكتكوت شركة كايرو ثري إيه للدواجن 37 جنيهًا «هابرد افشنسي بلس».

سعر الكتكوت شركة طيبة لجدود للدواجن 38 جنيهًا «هابرد افشنسي بلس».

سعر الكتكوت شركة المصرية الهولندية (طارق هلا) 35 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت مجموعة الوادي 36.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة الصلاح 35 جنيهًا «كب-روص».

سعر الكتكوت شركة حسن الغريب 31 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت سمان أبيض بيور نحو 8 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أبيض 6 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أسمر 5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

وبجانب اسعار الكتاكيت اليوم، ترصد «بوابة الوفد الإلكترونية» أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 40 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 27.5 جنيه عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 80 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 40 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط البغال 35.5 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن بوابة الوفد الإلكترونية تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الابيض اليوم.