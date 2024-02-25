وزير العمل ببداية جولته ببورسعيد : مستمرين في دمج ذوي الهمم في سوق العمل

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، أن حرصه على تنظيم هذه الجولة في بور سعيد ، يأتي من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة ،والتي يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز ،كما انها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة في الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية ، قوى بشرية ناجحة ،تقود عملية التنمية والإنتاج .

وقال شحاتة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات جولته في محافظة بور سعيد ، إن هناك العديد من الملفات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الأيام ،بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية ،موضحا أن هذه الجولة تتضمن العديد من الفعاليات في إطار ذلك ،منها تنفيذ خطط الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، واطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وايضا تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وجهود الوزارة في سرعة اصدار قانون العمل.

وأوضح وزير العمل، أن تسليم عقود لذوي همم في بورسعيد اليوم ،هو استكمال لتنفيذ خطة الوزارة ومديرياتها في الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018،ودمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال : إن الوزارة ومديرياتها نجحوا في تعيين فعلي لما يقرب من 13 الف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن، كما يأتي تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من مركز التدريب المهني التابع للوزارة في بور سعيد - تمتلك الوزارة 75 مركز ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية - يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ونسعى هذه الأيام لتطوير منظومة التدريب المهني بمشروع جديد اسمه "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص الذي تتطلع من خلاله إلى تدريب مليون متدرب سنويا ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص نستهدف تقنين أوضاعهم.

وبشأن البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ، قال الوزير إن بورسعيد هي المحطة الثانية بعد محافظة الأسكندرية التي شهدت البث الأولي والتجريبي لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة ،والتي تهدف الى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

وأوضح الوزير أنه وجه لإدارات المختصة بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة" .

وعن زيارة مواقع العمل اليوم منها شركتي "الضفائر الكهربائية " و" كابسي " ، أكد الوزير أن ذلك يأتي حرصا على تعزيز علاقات العمل وتطبيق القوانين في كافة مواقع الإنتاج ،وايضا للتأكيد على توجهات الدولة والقيادة السياسية للتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي ،وفي هذا الإطار تسعي وزارة العمل خلال هذه الأيام على سرعة اصدار قانون العمل بعد عرضه على الحوار الاجتماعي ،بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وايضا التشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومن ناحيته، وجه عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، الشكر والتقدير للوزير والمحافظ علي دعمهم للمديرية، مرحبا بالوزير في المدينة الباسلة التي تحمل في تاريخها مجد البطولة والوطنية والعطاء في خدمة مصرنا العزيزة، موضحا أن مديرية العمل تعمل في إطار تنفيذ رسالة الوزارة وهي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية لإستقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية ، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل وتطوير مهاراتهم لتاهيلهم لسوق العمل وكذلك ضمان تحسين شروط وظروف العمل ودعم المساواة ومنع التمييز وتحسين بيئة العمل ، وتوعية طرفي العملية الانتاجية بالتعاون مع شركاء النجاح ، مستعرضاً بعض انجازات المديرية من اغسطس 2022 حتى الأن والتى تضمنت :

تعيين 11368 شابا وفتاة ،منهم 351 من ذوي الهمم ، وقياس مستوي المهارة 11516 عامل ، وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة لـ 11516 عامل ، وتنظيم ملتقيات لتعيين ذوي الهمم وفرت اكثر من 150 فرصة ، كما جرى خلال الفترة المشار اليها في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التفتيش علي 2137 منشأة ، وتنظيم 16 لجنة تحكيم طبي لعدد 156 حالة ، و 1129 قياس ،و لجان للتراخيص بواقع 75 لجنة ، اما عن التوعية في مجال العمل فقد بلغ عدد الندوات 108 ندوة، المستفيدين منها 3240 عاملا،بهدف التوعية بالحقوق و الواجبات وارساء قيمة العمل وتعزير علاقات العمل بين شركاء التنمية،والتوعية بحقوق المرأة العاملة في الدستور و القانون ، كما شاركت المديرية واجهزتها في اطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالمنطقة الحرة للاستثمار والكشف علي العاملات ب 20 شركة ، من خلالها جرى تنظيم 25 قافلة طبية من قوافل تمكين و حماية للمرأة في أماكن عملها استفادت منها 3600 عاملة بالمنطقة الحرة للاستثمار و المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

وأضاف مدير المديرية، انه في مجال التفتيش العمالي جرى التفتيش علي 7850 منشأة ، يعمل بها 121778 عاملا ،وبحث 549 شكوى عمالية، وفي مجال رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ،بلغت الحالات 262 عامل بمبلغ 768 الف جنيه ، وبلغت قيمة المنح الدورية المنصرفة للعمال في المناسبات الاجتماعية " 4285 " عامل، بمبلغ مليون و232 الف جنيه ، أما عن انجاز مركز تدريب مهنى بورسعيد ،من أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 جرى تنظيم 34 دورة تدريبية مجانية استفاد منها 342 شاب وفتاة على مهن التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، والكهرباء، ومهارات الحاسب الآلي، واللغات ،و8 دورات تدريبية استفاد منها 105 شاب بعدد ساعات 980 ساعة بالتعاون مع شركة صناعة الضفائر الكهربائية ،ومديرية الزراعة، وشركة وبتروجيت حقل ظهر ،وهيئة المستقلين الدوليين ، وتنظيم 32 ندوة للتوعية لعدد 665 متدرب وخريج .

وافتتح الوزير والمحافظ معرض لمنتجات خريجين الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب بالمحافظة وبالمجان ، ووجه الوزير خلال تفقده للمعرض بتخصيص ورشة بمركز التدريب المهنى الثابت التابع لمديرية العمل لإنتاج وترويج منتجاتهم وتقديم مزيد من الدعم والتشجيع لهم فى مشروعاتهم الخاصة ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ، قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد ،بديوان عام المحافظة ،في بداية جولة الوزير في المحافظة ..حيث تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..ويشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم".

كما يتفقد مواقع عمل منها شركتي"الضفائر الكهربائية"،و"كابسي "،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي، ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم ..كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة.