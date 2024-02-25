هلا رشدي تُحيي حفلًا كامل العدد بـ"الساقية".. صور

أحيت الفنانة هلا رشدي، حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي، بحضور كامل العدد، إذ حرص عدد كبير من جمهورها على حضور الحفل الغنائي، الذي أشعلته بأغانيها المُبهجة وتفاعلها مع الجمهور على خشبة المسرح.



وكان الحفل كامل العدد، وتواجد بجانبها المنتج وائل غنيمي مدير أعمالها، والفنان إسماعيل فرغلي، والمنتج حازم شفيق، وكابتن احمد شوبير والملحن ايهاب عبد الواحد كما تواجدت عائلتها بجوارها، إذ حضرت والدتها ووالدها، وكذلك نجلها، الذي أكد في لقائاته أنه يحب أغاني والدته ويتابعها دائمًا، ولكنه يتمنى أن يصبح لاعب كرة قدم.

وأجرت هلا، عدة لقاءات إعلامية قبل الحفل، كشفت فيها أنها سعيدة بالحضور في ساقية الصاوي، والغناء أمام جمهورها من الشباب الذي يدعمها ويتفاعل معها دائمًا، مؤكدةً أنها لا تكترث للتعليقات السلبية التي قد تقرأها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحيانًا، وتختار عدم الرد على الانتقادات، واصفة متعديين الحدود في انتقادها بـ"مُختلين عقليًا".



وكشفت هلا، أنها تستعد لعدة أعمال فنية جديدة، من ضمنها فيلمًا تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين بينهم سوسن بدر، صلاح عبدالله، وغيرهم من النجوم، كما كشفت أنها تستعد لإطلاق أغاني جديدة، ودويتو جديد بعد نجاح الدويتو الخاص بها مع محمد الحلو في أغنية "الخير والبركة".



وطرحت هلا مؤخرًا أغنية "لمة وفوانيس"، وهي من كلمات محمود التوني، ألحان محمود صلاح، توزيع وسام عبد المنعم، وصورتها بطريقة الفيديو كليب إخراج أحمد الجزار مونتاج محمد عبد الله، وإشراف سيد عبد الله.