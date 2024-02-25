رئيس الوزراء السابق لنتنياهو: لم أرغب في قتل السنوار

أكدت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، لم يرغب في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، خلال فترة ولايته.

وأوضحت الإذاعة صباح اليوم الأحد، ‏أن نفتالي بينيت لم يكن راغبا في القيام بعملية اغتيال بحق يحيى السنوار، لأنه كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك ائتلافه.

ونقلت الإذاعة عن مكتب رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، أن الأخير لم يرد اغتيال السنوار، لاعتبارات تتعلق بائتلافه الحكومي، في الأساس، على حد وصفها.

ويوم الثلاثاء الماضي، تساءلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مكان وجود يحيى السنوار في قطاع غزة، وهل خرج من القطاع، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن السنوار لم يهرب إلى مصر، وأنه ليس لدى إسرائيل أي معلومات بهذا الشأن.