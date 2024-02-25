الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء السابق لنتنياهو: لم أرغب في قتل السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار

أكدت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، لم يرغب في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، خلال فترة ولايته.

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وأوضحت الإذاعة صباح اليوم الأحد، ‏أن نفتالي بينيت لم يكن راغبا في القيام بعملية اغتيال بحق يحيى السنوار، لأنه كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك ائتلافه.

ونقلت الإذاعة عن مكتب رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، أن الأخير لم يرد اغتيال السنوار، لاعتبارات تتعلق بائتلافه الحكومي، في الأساس، على حد وصفها.

ويوم الثلاثاء الماضي، تساءلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مكان وجود يحيى السنوار في قطاع غزة، وهل خرج من القطاع، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن السنوار لم يهرب إلى مصر، وأنه ليس لدى إسرائيل أي معلومات بهذا الشأن.

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