الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

سيارات شركة المياه
سيارات شركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 25 فبراير إلى الخميس الموافق 29 فبراير وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتي الثانية عصرًا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين من يوم الأحد إلي الثلاثاء، وبقرية كفر غنيمي يومي الأربعاء والخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز أبو كبير بقرية هربيط من يوم الأحد إلي الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلي الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).

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