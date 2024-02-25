الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع السورية تعلن تدمير 7 طائرات مسيرة تابعة لتنظيمات مسلحة

مسيرة
مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه تم إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة تابعة لتنظيمات مسلحة حاولت استهداف نقاط عسكرية وقرى وبلدات.

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وزارة الدفاع السورية تصدر بيانًا بشأن انفجارات حلب

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تعزيزات عسكرية للقواعد الأمريكية غير الشرعية شرقي سوريا

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- أنشطتها محظورة في روسيا): "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة".

وتحبط وحدات الجيش السوري بشكل متكرر هجمات بطائرات مسيرة تطلقها التنظيمات الإرهابية شمال غربي سوريا بين الفينة والآخر مستهدفة القرى والبلدات في أرياف محافظات حماة وحلب وإدلب واللاذقية.

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