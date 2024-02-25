الدفاع السورية تعلن تدمير 7 طائرات مسيرة تابعة لتنظيمات مسلحة

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه تم إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة تابعة لتنظيمات مسلحة حاولت استهداف نقاط عسكرية وقرى وبلدات.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- أنشطتها محظورة في روسيا): "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة".

وتحبط وحدات الجيش السوري بشكل متكرر هجمات بطائرات مسيرة تطلقها التنظيمات الإرهابية شمال غربي سوريا بين الفينة والآخر مستهدفة القرى والبلدات في أرياف محافظات حماة وحلب وإدلب واللاذقية.