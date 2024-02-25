لـعشر ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بمدينة الزينية شمال الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سوف يتم قطع المياه عن مناطق بمركز ومدينة الزينية، بشمال المحافظة؛ لأعمال تطهير الخزان.

وأكدت الشركة، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: ( الزينية قبلي - الزينية بحرى - الصعايدة - المدامود الشرقى - نجع العمده - الحمادين - نجع الجالس ) وضعف المياه في مناطق ( العشى - نجع الدار )، من الساعة ٧ صباحاً يوم غد الإثنين ٢٦ فبراير وحتى الساعة ٥ عصراً من نفس اليوم؛ وذلك لأعمال تطهير خزان مياه محطة الصعايدة مركز الزينية .

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.