الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اتحاد الغرف التجارية: أكثر من 100 معرض “أهلا رمضان” تغطي المحافظات

أهلا رمضان
أهلا رمضان

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه للحد من آثار التضخم على المواطن، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار في عده من المنافذ كمنافذ “أهلا رمضان”، مشددا على أنه يتم توفير الأراضي التي يتم إنشاء المنافذ الاستهلاكية بها، فضلا عن توفير الكهرباء والنظافة.

وأوضح “عز”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر شاشة “اكسترا نيوز”، أنه جرى افتتاح أكثر من 100 معرض من “أهلا رمضان” حتى الآن في مختلف المحافظات، مشددا على أنه يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة المحافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى النجوع.

ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة، مؤكدا على توالي افتتاح المنافذ يوميا في كل المحافظات، مؤكدا على توافر منافذ أهلا رمضان من حلايب إلى مرسى مطروح والعريش، وتغطي الجمهورية بالكامل.

وشدد على أن هناك أكثر من 100 معرض “أهلا رمضان” يتكاملون مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، ويوجد 1300 فرع من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بخلاف منافذ وزراة الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

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