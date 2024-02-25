خبير تكنولوجيا المعلومات: من لديهم "واتساب الذهبي" مخترقين بنسبة 100%

أكد المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن جميع أنظمة تشغيل الهواتف، ليست آمنة بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه سواء أندرويد أو iOS، وهو الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 22%، موضحا أن السبب في زيادة التهديدات الإلكترونية هي أن الإنسان تسيطر عليه رغبته حول التطبيقات البديلة التي يجرى تحميلها سواء على الأندرويد أو الروابط الوهمية على نظام تشغيل ios.

خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من التطبيقات البديلة

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الروابط الوهمية والتطبيقات البديلة تأخذ حساباتك من داخل نظام التشغيل نفسه، مشددا على أن التطبيقات البديلة يجرى تنزيلها من خارج المتجر.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، :"أغلب الأشخاص التي لديهم واتس الذهبي داخل مصر أو خارج مصر مخترقين بنسبة 100% طبقا لإحصائيات وكشف من اكواد البرمجية والكشف من الشركة المصنعة للأبليكشن"، موضحا أن الحماية من تهديدات الأجهزة المحمولة عن طريق تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، والاطلاع على المراجعات لمستخدمي التطبيقات لمعرفة السلبيات والتحقق من أذونات التطبيقات التي تستخدمها.