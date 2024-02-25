رفع 610 حالة إشغال طريق بمراكز محافظة البحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، لتسهيل حركة المواطنين، والتي أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال ومصادرة 3 مكبرات صوت بدمنهور .

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع75حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 65 حالة إشغال وبمركز أبو حمص تم رفع 20 حالة إشغال و تحرير 12 محضر اشغال.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية ، وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.