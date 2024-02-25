انخفاض جديد اليوم الأحد يضرب سعر الدولار بـ السوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء.. شهدت العملة الخضراء خلال التعاملات الصباحية في السوق السوداء اليوم الأحد، تراجعًا جديدًا مع شلل تام أصاب تلك السوق غير الشرعي، وتكبد المضاربين وتجار العملة خسائر كبيرة ومدوية نتيجة سقوط الدولار الكبير. ومن ناحية أخرى استقر، سعر الدولار في البنوك المصرية والقطاع المصرفي في أول يوم عمل بعد يومين إجازة رسمية له.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم تراجعًا كبيرًا في تعاملات اليوم الأحد حيث يترواح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 40 جنيهًا إلى 38 جنيهًا، مع إيقاف حركة البيع والشراء.

وتوقفت حركة المعاملات في البنوك عن قبول الدولار مجهول المصدر كإجراء جديد من البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء وتكبد المضاربين وتجار العملة خسائر كبيرة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق السوداء وبالبنوك المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.