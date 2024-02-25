مانشيستر يونايتد يستعد لصفحة جديدة مقابل ٨٥ مليون جنية استرليني

بعد الهزيمة العاشرة في بطولة الدوري الأنجليزي وابتعاده بفارق ثمان نقاط عن استون فيلا صاحب المركز الرابع في الدوري الانجليزي وهو اخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوربا في الموسم المقبل كشفت تقارير صحفية انجليزية وايطالية عن دخول الشياطين الحمر في مفاوضات مع نادي اليوفنتوس الايطالي لضم المدافع البرازيلي جيلسون بريمر مدافع السيدة العجوز لضمه اعتبارا من بداية الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

خط دفاع اليونايتد يمثل صداعا وارقا دائما للمدير الفني ايريك تين هاج حيث تلقى الفريق ٣٦ هدفا في ٢٦ مباراة وهو ما يجعل ترتيب أوراق خط الدفاع أولوية كبيرة لإدارة مانشيستر يونايتد وبالتالي يسعى ليكون البرازيلي جيلسون بريمر ليكون أولى التدعيمات القادمة للفريق .

وقالت صحيفة توتوسبورتو الإيطالية ان مانشيستر يونايتد طلب بالفعل من اليوفنتوس الدخول في مفاوضات حول ضم قلب دفاع السيدة العجوز جيسلون بريمر ولت إدارة اليوفنتوس منفتحة على العرض الأنجليزي الا انها تطلب ١٠٠ مليون يورو لاتمام الصفقة وهو الرقم الذي يبدو ستضطر إدارة اليونايتد لرفعه خاصة في ظل تواضع اغلب لاعب خط الدفاع مثل هاري ماجواير و فيكتور لينديلوف و رافائييل فاران وأغلبهم مرشح لمغادرة قلعة اولدترافورد خلال الموسم المقبل .

اما صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية فقالت ان الشريك الجديد في إدارة اليونايتد السير جيم راتكليف يرغب في تكوين فريق قوي لليونايتد وان جيلسون بريمر على رأس التدعيمات التي يسعى لضمها .