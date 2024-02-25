موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية والقناة الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفًا على أبو سليم الليبي في المواجهة المنتظرة التي تجمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم والقناة الناقلة



ويتقابل الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وستقام المباراة اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

يخوض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم أمام أبو سليم تحت شعار تأكيد صدارة مجموعته حيث يتواجد الفريق فى المركز الاول برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل متفوقًا على أندية أبو سليم وساجرادا وسوار كويا.



على الجانب الأخر يتسلح فريق أبوسلم بعاملي الأرض الجمهور من أجل اقتناص النقاط الثلاثة وخطف صدارة المجموعة من الزمالك، حيث يتواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر.