حريق محدود بالمجمع الطبي في السويس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود في المجمع الطبي بالسويس بعد دقائق معدودة من وصولهم للمجمع عقب اندلاع النيران

واكدت مصادر بهيئة الرعاية الصحية بان الحادث لم بسفر عن، وقوع أي ضحايا أو إصابات بين المرضى والأطقم الطبية بالمجمع

وأن الحريق محدود ولم يؤثر على العمل ببقية أقسام المجمع،الطبي وانه قد بدأت حركة العمل في قسم الطوارئ العودة بشكل تدريجي بعد السيطرة على الموقف.

وكانت غرفة الشبكة الوطنية الموحدة بالسويس تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بقسم الطوارئ بالمجمع الطبي بالسويس، التابع لهيئة الرعاية الصحية، بمدينة 24 أكتوبر التابعة لحى فيصل

وانتقل على الفور مدير إدارة الحماية المدنية وقيادات مديرية الأمن إلى المجمع يتقدمهم سيارتين إطفاء، وقام الأطباء وطاقم التمريض بإخلاء قسم الطوارئ من العاملين والمرضى المتواجدين للكشف الطبي، فور عمل أجهزة إنذار الحريق.

وقال شهود عيان إن الأطباء وطاقم التمريض بالطوارئ فوجئوا بتصاعد أدخنة من إحدى لوحات الكهرباء داخل القسم، التقطتها اجهزة مستشعرات الحريق بالقسم، وأطلقت صافرات الانذار، بينما جرت عملية إخلاء القسم وفق خطة الإخلاء التي تدرب الأطباء والتمريض عليها خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع، وتم فصل التيار الكهربائي عن المبنى وكذلك خطوط الأكسجين من الوحدة المركزية.