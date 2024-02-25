الشرقية: نستهدف 3000 طالب ومُعلم بمدارس مشتول السوق للتوعية بترشيد استهلاك المياه

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنشطة وندوات توعوية؛ استهدفت 3000 طالب ومعلم بمدارس مركز ومدينة مشتول السوق، لترسيخ المفاهيم التوعوية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

تضمنت فاعليات الشركة؛ أنشطة تفاعلية، وندوات توعية، وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وعروض تقديمية مرئية، وذلك للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وتم توزيع برشوارت توعية موضح بها أرقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات.

يأتي هذا في ضوء تأكيد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى التلاميذ، والذي يعد عاملاً مهما للتأثير، كونهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن هذه الفاعليات تأتي في إطار سياسة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الأمن المائي المستدام، وفي ظل التعاون القائم بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، وإيمانا بأهمية توعية النشء بوجه خاص بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.