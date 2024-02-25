خطوات استخراج شهادة تحركات.. الأوراق المطلوبة

شهادة التحركات… يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة التحركات، وذلك من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني في خطوات سهلة وبسيطة يمكن اتباعها للحصول على الشهادة التي يحتاجها الكثيرون من أجل تقديمها لجهات معين.

وترصد الشهادة تحركات المواطن خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة، حيث تصدر الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه لاستخدامها في الغرض الذي طلبت لأجله، بحسب للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

خطوات استخراج شهادة تحركات

ونرصد خطوات استخراج شهادة تحركات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية.

استخراج شهادة تحركات

ويحتاج شهادة التحركات من أوراق عامة يحتاجها المواطن لرصد تفاصيل تنقله من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركه داخل مصر لتقديمها إلى بعض الجهات التي يتطلب التعامل معها تقديم الشهادة.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا

- ادخل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية

- تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع وزارة الداخلية.

- اضغط على الخانة الخاصة بدليل الخدمات وستجدها أعلى الصفحة الرئيسية.

- تظهر لك جميع الخدمات التي يمكن إجراؤها من الموقع إلكترونيًا.

- انقر على خيار شهادة التحركات

- ملء جميع البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة التابع لها، اسم المنطقة السكنية، نوع الجهة المقدم إليها الطلب واسم الجهة المقدم إليها الشهادة».

- تحديد المدة التي يرغب الشخص في استخراج شهادة التحركات عنها.

- اختيار طريقة الدفع إلكترونيا حتى يتم إتمام تسجيل الطلب

يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام.

يمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة

يمكن استلامها إلكترونيًا.

وعلى الراغبين في استخراج شهادة التحركات في حالة عدم وجود حساب، إنشاء حساب وتسجيل الدخول.