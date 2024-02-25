تفاصيل اختباء وزيرة الخارجية الألمانية في ملجأ خلال زيارة إلى أوديسا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا بسبب تحذير من غارة جوية.

وكتبت صحيفة "تسايت" الألمانية نقلاً عن صحفي رافق الوزيرة: "أُجبرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لأوكرانيا في أوديسا، على زيارة أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة لغارة جوية".

وكما يشير المنشور، بعد حوالي ربع ساعة غادرت الوزيرة الملجأ.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك وصلت في زيارة إلى أوديسا، ولم يتم الإعلان عن ذلك مسبقًا لأسباب أمنية.

وصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس بأغلبية ساحقة ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية بشكل مباشر إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس". ومع ذلك، في نفس اليوم، تم اعتماد مشروع قرار بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى دون ذكر صواريخ "توروس".

يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير 2022، تبعها الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.