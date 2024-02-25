بوريسينكو: شكرًا للدولة المصرية لدعم المشاركة فى المهرجان

استقبل السفير الروسي جيورجي بوريسينكو أعضاء اللجنة المصرية للمهرجان العالمى للشباب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى المهرجان فى دورته ال 20، مؤكدا أن روسيا ترحب بمشاركة الشباب المصرى فى هذا المحفل الدولى الكبير الذى يضم 187 دولة حيث ستتاح الفرصة للشباب المصرى للتعرف والتواصل مع ثقافات تلك الشعوب، وأكد بوريسينكو ثقته في الشباب المصرى وقدرتهم على تقديم صورة طيبة عن مصر، مشيرا الى تقدير الجانب الروسي للدولة المصرية لدعم مشاركة شباب مصر فى مهرجان سوتشي .

ضم وفد اللجنة المصرية كلا من :المهندس احمد براني خريج البرنامج الرئاسي "رئيس اللجنة "، د. عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة "مقررا" ، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية "أمينا عاما ومتحدثا رسميا "، ود. ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو اللجنة .

حضر اللقاء د. اسيا تورتشييفا المستشارة الثقافية لسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة.

ومن جانبه عرض المهندس احمد براني مراحل عمل اللجنة منذ بداية عملها حتى تم اختيار الوفد ، واستعرض د. عبدالله الباطش جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشاركة المصرية طبقا لتوجيهات الدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة د.اشرف صبحى.

كما تناول د. ناجى الشهابي تاريخ المشاركات المصرية فى المهرجان العالمى للشباب فى روسيا مؤكدا حرص الشباب طوال العقود المختلفة على المشاركة في اطار علاقات مصرية روسية متميزة .

وقدم شريف جاد المتحدث الرسمى للجنة الشكر للدولة الروسية على تنظيم مهرجان ضخم يضم 187 دولة فى ظل تلك الظروف الصعبة ، واشار جاد الى أن هذا العدد من الدول يعبر عن مكانة روسيا الدولية والتفاف الاصدقاء حولها .

وفى ختام اللقاء تمنى السفير جيورجي بوريسينكو التوفيق للشباب المصرى قائلا أنتظر انطباعاتكم بعد العودة .