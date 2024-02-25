الرعاية الصحية ببورسعيد.. نمتلك التقنيات الحديثة لعلاج جميع أنواع السرطان

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إن جراحات الأورام تشمل إجراءات جراحية دقيقة لإزالة الأورام السرطانية أو الورمية الحميدة من الجسم، وتختلف هذه الجراحات باختلاف نوع الورم ومكانه وحجمه، وتشمل عادة استئصال الورم بالكامل مع الأنسجة المحيطة به لضمان إزالة جميع الخلايا السرطانية الممكنة والحد من انتشار الورم.

وأضافت الهيئة، أن جراحات الأورام السرطانية تتطلب رعاية طبية متخصصة، وخيارات علاجية متقدمة، والتي تشمل العلاج باليود المشع، الماموجرام، المسح الذري، والعلاج الإشعاعي.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنها توفر للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أفضل أنواع التقنيات الحديثة وأجودها في تشخيص وعلاج جميع أنواع السرطان، معلقة: في كل خطوة ستجد دعمًا قويًا حولك، أنت القوة.. أنتِ الشجاعة.. أنت بطل الحكاية.

ويمكن للمنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل التوجه إلى وحدة الرعاية الأولية ليخضع للفحص من طبيب الأسرة، ويحصل على خطاب تحويل للمستشفى المختص، وفي حالة التأكد من إصابته بالسرطان بالأشعة والتحاليل، يتم العرض على الجراحين المختصين ويتم تحديد موعد للجراحة، واستكمال العلاج على يد نخبة من أفضل الأطباء.