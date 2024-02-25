مباريات اليوم الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ بالدوريات الأوروبية والكرة السعودية

يشهد اليوم الأحد اقامة مواجهات مرتقبة على مستوى الدوريات الأوروبية وعربيا على صعيد الدوري السعودي روشن للمحترفين.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم بالدوريات الأوروبية العالمية على النحو التالي ..

بالدوري الانجليزي..

وولفرهامبتون أمام نظيره شيفيلد يونايتد الثالثة والنصف عصرا مذاعا عبر قناة beIN Sports HD 2.



وعلى صعيد الدوري الاسباني..

قادش في مواحهة سيلتا فيجو ، الثالثة عصراً مذاعا على beIN Sports HD 3

ريال بيتيس أمام أتلتيك بيلباو الخامسة والربع مساء مذاعا على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس في مواجهة أوساسونا السابعة والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد أمام إشبيلية العاشرة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس أمام موناكو الثانية ظهراً ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 4

نيس في مواجهة كليرمون فوت 63 الرابعة عصراً

لوهافر في مواجهة ستاد ريمس الرابعة عصراً.

تولوز أمام ليل الرابعة عصراً

باريس سان جيرمان في مواجهة رين السادسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4.

مارسيليا في مواجهة مونبلييه العاشرة الا ربع مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

بالدوري الإيطالي..

يوفنتوس أمام فروسينوني الواحدة ظهراً مذاعا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

كالياري أمام نابولي الرابعة عصرا مذاعا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي في مواجهة انتر ميلان في تمام السابعة مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان أمام أتلانتا العاشرة الا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



بالدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت أمام فولفسبورج الرابعة والنصف عصراً عبر قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند في مواجهة هوفنهايم السادسة والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5

أوجسبورج اما فرايبورج الثامنة والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5

بالدوري السعودي

الفيحاء في مواجهة أبها الرابعة عصرا مذاعا عبر قناة SSC

الشباب أمام النصر السابعة مساء على قناة SSC